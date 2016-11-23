Минрегион начал проверку предприятий ТКЭ на реальность их расходов - Г.Зубко

По словам Г.Зубко, рабочей группой Минрегиона для проверки определены как предприятия, деятельность которых регулируется НКРЭКУ, так и те, деятельность которых регулируется на местном уровне.

"Будут проверены пять предприятий теплоснабжения Киевской, Львовской, Черниговской и Ровенской областей. Мы проверим, соответствуют ли действительности их расходы, которые они предоставляют НКРЭКУ. А также объемы производства и реализации тепловой энергии, в т.ч. населению, результаты финансово-хозяйственной деятельности", - отметил Г.Зубко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2966-д о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг "(НКРЭКУ).