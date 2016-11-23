Минрегион начал проверку предприятий ТКЭ на реальность их расходов - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Минрегион начал проверку предприятий теплоснабжения на предмет реальности расходов, которые они подали Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
По словам Г.Зубко, рабочей группой Минрегиона для проверки определены как предприятия, деятельность которых регулируется НКРЭКУ, так и те, деятельность которых регулируется на местном уровне.
"Будут проверены пять предприятий теплоснабжения Киевской, Львовской, Черниговской и Ровенской областей. Мы проверим, соответствуют ли действительности их расходы, которые они предоставляют НКРЭКУ. А также объемы производства и реализации тепловой энергии, в т.ч. населению, результаты финансово-хозяйственной деятельности", - отметил Г.Зубко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2966-д о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг "(НКРЭКУ).