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Мінприроди позбавило ліцензії ще одного утилізатора небезпечних відходів – О.Семерак

Мінприроди позбавило ліцензії ще одного утилізатора небезпечних відходів – О.Семерак

Київ • УНН

 • 15080 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію ТОВ “Безпечні технології утилізації” на поводження з небезпечними відходами. Однак, підприємство оскаржує рішення комісії ековідомства у суді. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.

“Не встигли перевірити третину ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами, як маємо перші "ластівки“ із суду. Іронія, але за анульовану ліцензію до Мінприроди позивається ТОВ "Безпечні технології утилізації“. Підприємство, яке неодноразово потрапляло у поле зору журналістів та громадських активістів і фігурувало у контексті екологічної ситуації у м.Шостка”, — написав О.Семерак.

Міністр також зазначив, що за результатами роботи Комісії, яка перевіряє ліцензіатів сфери небезпечних відходів було встановлено наступне.

“За юридичною адресою (по-сусідству з Мінприроди): м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 45 підприємства просто не знайшли. Господарську діяльність підприємство „веде“ згідно з документами у м. Шостка. Шосткинський міськрайонний суд ще торік арештував майно цього підприємства. Виробничу діяльність протягом 2016 року підприємство не здійснювало. Хоча небезпечні відходи приймало і начебто передало іншим підрядникам.

Акти виконаних робіт та договори з підрядниками під час перевірки представлені не були. Відсутні документи на піролізні установки (печі). Недійсні на момент перевірки висновки державної екологічної та санітарно-епідеміологічної експертиз.

Недійсні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Список можна продовжувати, але не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що цих підстав достатньо для того, щоб заборонити вести будь-яку господарську діяльність особливо у сфері небезпечних відходів і анулювати ліцензію.

Що Мінприроди і зробило 28.09.2016, ухваливши рішення № 362 про анулювання ліцензії ТОВ "Безпечні технології утилізації. Та власники цього підприємства вирішили не здаватися“”, — наголосив О.Семерак.

За даними міністра, підприємство має намір оскаржити рішення екологічного відомства в Окружному адміністративному суді Києва.

Нагадаємо, міністерство екології та природних ресурсів здійснює нині перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Такий законопроект вже зареєсровано у Верховній Раді.

Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів

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