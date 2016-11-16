Минприроды лишило лицензии еще одного утилизатора опасных отходов - О.Семерак

"Не успели проверить треть лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами, как есть первые "ласточки" из суда. Ирония, но за аннулирование лицензии с Минприроды судится ООО "Безопасные технологии утилизации". Предприятие, которое неоднократно попадало в поле зрения журналистов и общественных активистов и фигурировало в контексте экологической ситуации в г. Шостка", - написал О.Семерак.

Министр также отметил, что по результатам работы Комиссии, которая проверяет лицензиатов сферы опасных отходов было установлено следующее.

"По юридическому адресу (по-соседству с Минприроды): г. Киев, ул. Митрополита Василия Липкивского, 45 предприятие просто не нашли. Хозяйственную деятельность предприятие "ведет" по документам в г. Шостка. Шосткинский горрайонный суд еще в прошлом году арестовал имущество этого предприятия. Производственную деятельность в течение 2016 г. предприятие не осуществляло. Хотя опасные отходы принимало и якобы передало другим подрядчикам.

Акты выполненных работ и договора с подрядчиками при проверке представлены не были. Отсутствуют документы на пиролизные установки (печи). Недействительны на момент проверки выводы государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз.

Недействительные разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на выполнение работ повышенной опасности.

Список можно продолжать, но не надо быть экспертом, чтобы понять, что этих оснований достаточно для того, чтобы запретить вести любую хозяйственную деятельность, особенно в сфере опасных отходов и аннулировать лицензию.

Что Минприроды и сделало 28.09.2016 г., приняв решение № 362 об аннулировании лицензии ООО "Безопасные технологии утилизации". Но владельцы этого предприятия решили не сдаваться", - подчеркнул О.Семерак.

По данным министра, предприятие намерено обжаловать решение экологического ведомства в Окружном административном суде Киева.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательство.

Такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.