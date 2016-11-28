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Мінприроди неадекватно проводить перевірки у сфері небезпечних відходів - нардеп

Київ • УНН

 • 7581 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Департамент міністерства екології та природних ресурсів, який проводить перевірки у сфері небезпечних відходів, застосовує неадекватні міри. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Недава.

Мінприроди неадекватно проводить перевірки у сфері небезпечних відходів - нардеп

За його словами, цей департамент розпочав перевірки з нормальних підприємств, замість "фірм-метеликів".

“Справа не стільки в самому міністерстві, скільки у департаменті. Тому що вони пішли шляхом найменшого супротиву. Тобто, пішли на ті підприємства, які дуже легко знайти. Вони ж працюють. Тому їх перевірили і прийняли жорсткі міри, які на мою думку, не дуже адекватні. Був розгляд скарги одного з підприємств у Державній регуляторній службі і вони відклали рішення ( про анулювання — ред) щодо їх ліцензії”, — повідомив нардеп.

На його переконання, очільнику департаменту та міністру слід змінити механізм цих перевірок.

“Це "службова недбалість" я вважаю. ЇЇ важко довести, тому, на мою думку, в суд йти з цим немає перспектив. Це відповідальність керівника цього департаменту і безумовно Міністра природи, він має прийняти відповідні рішення. Але є ж таке поняття як "честь мундира“, і я впевнений, що її будуть відстоювати до кінця”, — резюмував О.Недава.

Як повідомляв УНН, нардепи мають намір створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять законність рішень Міністерства екології та природних ресурсів під час перевірок утилізаторів небезпечних відходів

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