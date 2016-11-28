Минприроды неадекватно проводит проверки в сфере опасных отходов - нардеп

По его словам, этот департамент начал проверки с нормальных предприятий, вместо "фирм-бабочек".

"Дело не столько в самом министерстве, сколько в департаменте. Потому что они пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть, пошли на те предприятия, которые очень легко найти. Они работают. Поэтому их проверили и приняли жесткие меры, которые по моему мнению, не очень адекватны. Было рассмотрение жалобы одного из предприятий в Государственной регуляторной службе и они отложили решение (об аннулировании - ред) по их лицензии ", - сообщил нардеп.

По его убеждению, главе департамента и министру следует изменить механизм этих проверок.

"Это" служебная халатность "я считаю. Ее трудно доказать, поэтому, по моему мнению, в суд идти с этим нет перспектив. Это ответственность руководителя этого департамента и безусловно Министра природы, он должен принять соответствующие решения. Но есть же такое понятие как "честь мундира", и я уверен, что ее будут отстаивать до конца ", - резюмировал О.Недава.

Как сообщал УНН, нардепы намерены создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами проверят законность решений Министерства экологии и природных ресурсов во время проверок утилизаторов опасных отходов .