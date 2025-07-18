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Міносвіти відмінило скандальний наказ про скасування дистанційного навчання

Київ • УНН

 • 3558 перегляди

Міністерство освіти скасувало наказ № 1112 та вилучило норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів і вимог до навчання ВПО. Ці зміни внесені на вимогу народних депутатів та прифронтових громад.

Міносвіти відмінило скандальний наказ про скасування дистанційного навчання

Міністерство освіти скасувало наказ № 1112 і вилучило деякі норми з наказу № 1115 (які були внесені наказом № 1276), які стосуються мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей. Ці зміни внесено на вимогу народних депутатів та прифронтових громад, пише УНН з посиланням на Міносвіти.

Деталі

Зазначається, що одночасно з цим зберігається низка положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Ці норми будуть офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.

Детальніше про зміни:

• Вимоги до наповнення дистанційних класів такі ж, як і для очних та змішаних. Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту" клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів.

• Школи мають змогу відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

• Діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

При цьому в МОН зазначили, що ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Що залишається без змін:

• Очна та змішана форми навчання (чергування онлайн- та очних занять) можливі лише за наявності укриття в закладі освіти або не більше як 500 метрів від нього.

• Заклади освіти, які працюють із дітьми на ТОТ, можуть продовжувати функціонувати навіть тоді, якщо там неможливо відкрити жоден клас. Вчителі таких закладів навчають українськиї дітей на тимчасово окупованих територіях за педагогічним патронажем. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. Вчителю буде надана оплата за навчання конкретної дитини.

• Дітям, які перебувають за кордоном, і надалі надається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою — українознавчим компонентом.

• Для дітей на ТОТ збережено можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем — залежно від безпекової ситуації.

Доповнення

Михайло Федоров спростував інформацію про скасування дистанційного навчання в Україні. За його словами, безпечне офлайн-навчання залишається пріоритетом, але наказ МОН №1112 все ж скасують, проте причина - суперечності в умовах доступу до освіти, зокрема в прифронтових громадах.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Освіта
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