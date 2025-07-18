Минобразования отменило скандальный приказ об отмене дистанционного обучения

Министерство образования отменило приказ № 1112 и изъяло некоторые нормы из приказа № 1115 (которые были внесены приказом № 1276), касающиеся минимальной наполняемости дистанционных классов и требований к обучению внутренне перемещенных детей. Эти изменения внесены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин, пишет УНН со ссылкой на Минобразования.

Детали

Отмечается, что одновременно с этим сохраняется ряд положений из этих приказов, важных для общин и безопасности детей. Эти нормы будут официально закреплены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом ВРУ и депутатами, а также утверждены согласно официальным процедурам.

Подробнее об изменениях:

• Требования к наполнению дистанционных классов такие же, как и для очных и смешанных. Согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании" класс можно открывать при наличии не менее 5 учеников.

• Школы имеют возможность открывать классы дистанционного обучения независимо от наличия полной линейки параллелей.

• Дети ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах независимо от места пребывания.

При этом в МОН отметили, что эти решения не повлияют на приостановку деятельности дистанционных школ.

Что остается без изменений:

• Очная и смешанная формы обучения (чередование онлайн- и очных занятий) возможны только при наличии укрытия в учебном заведении или не более чем в 500 метрах от него.

• Учебные заведения, работающие с детьми на ВОТ, могут продолжать функционировать даже тогда, если там невозможно открыть ни один класс. Учителя таких заведений обучают украинских детей на временно оккупированных территориях по педагогическому патронажу. Каждый ученик получает индивидуальный подход с учетом безопасности. Учителю будет предоставлена оплата за обучение конкретного ребенка.

• Детям, находящимся за границей, и в дальнейшем предоставляется возможность обучения по полной программе в дистанционных классах, а также по сокращенной — украиноведческим компонентом.

• Для детей на ВОТ сохранена возможность обучаться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу — в зависимости от ситуации с безопасностью.

Дополнение

Михаил Федоров опроверг информацию об отмене дистанционного обучения в Украине. По его словам, безопасное офлайн-обучение остается приоритетом, но приказ МОН №1112 все же отменят, однако причина - противоречия в условиях доступа к образованию, в частности в прифронтовых общинах.