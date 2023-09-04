Міноборони рф заявляє про збиття БПЛА над Чорним морем та у курській області

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“Сьогодні близько 1.00 (московський час - ред.) припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати було знищено у повітрі над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова та над територією курської області.

Нагадаємо

У неділю пізно ввечері курську область росії було обстріляно з мінометів, а також зафіксовано атаку БПЛА. Губернатор роман стравойт повідомляє, що два дрони нібито збили, проте є і влучання.





