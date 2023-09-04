Минобороны рф заявляет о сбитии БПЛА над Черным морем и в курской области

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Киев • УНН

 • 317339 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство обороны россии заявили о сбитии дронов над Черным морем возле временно оккупированного Крыма, а также курской областью. Об этом пишет УНН со ссылкой оборонное ведомство рф.

Цитата 

“Сегодня около 1.00 (московское время - ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что якобы дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией курской области.

Напомним

В воскресенье поздно вечером курская область россии была обстреляна из минометов, а также зафиксирована атака БПЛА. Губернатор роман стравойт сообщает, что два дрона якобы сбили, однако есть и попадания. 



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