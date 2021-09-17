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Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд гривень

Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги на сумму 1 млрд 465,8 млн гривень. Про це повідомив Офіс омбудсмана у Facebook, передає УНН.

Цитата

“До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх родин щодо порушення конституційних прав, у зв’язку із заборгованістю виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень — це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування „бойових виплат“ військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відомо, що омбудсменом надіслано запит на адресу першого віце-прем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), щодо необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб МОУ на черговому засіданні вказаної Міжвідомчої робочої групи ситуації навколо заборгованості, що утворилася перед військовослужбовцями Збройних Сил України, з вивченням результатів діяльності Міністерства оборони України та шляхів розв’язання зазначеної проблеми.

Доповнення

До слова, Міністерство оборони заявило, що у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України — 5,95% від ВВП. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП.

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