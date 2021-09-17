Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи на сумму 1 млрд 465,8 млн гривен. Об этом сообщил Офис омбудсмена в Facebook, передает УНН.
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"К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей о нарушении конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Детали
Известно, что омбудсменом направлено запрос в адрес первого вице-премьер-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на очередном заседании указанной Межведомственной рабочей группы ситуации вокруг образовавшейся задолженности перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с изучением результатов деятельности Министерства обороны Украины и путей решения указанной проблемы.
Дополнение
К слову, Министерство обороны заявило, что в проекте государственного бюджета на 2022 предусмотрено рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП.