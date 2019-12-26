Міноборони: у війська цього року поставлено близько 2 тис. боєприпасів крупного калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У війська за 2019 рік поставлено близько 2 тисяч боєприпасів крупного калібру, і також близько 150 тисяч складових, які необхідні для створення критичної номенклатури боєприпасів. Про це на брифінгу щодо оборонних закупівель розповів заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, передає кореспондент УНН.
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"Завдання, яке також виконується у рамках державного оборонного замовлення, це організація виробництва критичної номенклатури боєприпасів, яка у нас існує, створення для цього споруд спеціального призначення, а також ремонт. Так от за результатами використання ресурсів на ремонт - 507 одиниць відремонтовано. А за результатами роботи по боєприпасам - поставлено у війська крупного калібру близько 2 тисяч боєприпасів, і також близько 150 тисяч складових, які необхідні нам для створення критичної номенклатури боєприпасів, особливо для військ, які виконують завдання в районі ООС", - зазначив Петренко, підбиваючи підсумки закупівель Міноборони за 2019 рік.
Як повідомляв УНН раніше, у 2019 році підприємства “Укроборонпрому” виконали 98% державного оборонного замовлення.