Минобороны: в войска в этом году поставлено около 2 тыс. боеприпасов крупного калибра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В войска за 2019 год поставлено около 2 тысяч боеприпасов крупного калибра, и также около 150 тысяч составляющих, которые необходимы для создания критической номенклатуры боеприпасов. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает корреспондент УНН.
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"Задача, которая также выполняется в рамках государственного оборонного заказа, это организация производства критической номенклатуры боеприпасов, которая у нас существует, создание для этого сооружений специального назначения, а также ремонт. Так вот по результатам использования ресурсов на ремонт - 507 единиц отремонтировано. А по результатам работы по боеприпасам - поставлены в войска крупного калибра около 2 тысяч боеприпасов, и также около 150 тысяч составляющих, которые необходимы нам для создания критической номенклатуры боеприпасов, особенно для войск, которые выполняют задачи в районе ООС", - отметил Петренко, подводя итоги закупок Минобороны за 2019 год.
Как сообщал УНН ранее, в 2019 году предприятия "Укроборонпрома" выполнили 98% государственного оборонного заказа.