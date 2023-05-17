Міноборони почало офіційно співпрацювати з онлайн-системою YouControl: пояснили мету кооперації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністерство оборони України та українська аналітична онлайн-система YouControl підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю. Використання можливостей інформаційно-аналітичної системи сприятиме підвищенню спроможностей Міністерства оборони України під час моніторингу та оцінки ризиків для надання релевантних висновків щодо контрагентів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства, пише УНН.
Деталі
Співпраця між представниками Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та компанією YouControl передбачає надання доступу до сервісів системи, що базується на відкритих даних з понад 180 джерел. Це дозволить створити повне досьє на кожну компанію і фізичну особу-підприємця (ФОП) в Україні.
Крім того, YouControl проведе навчальний тренінг та сертифікацію представників Служби внутрішнього аудиту та інших спеціалізованих структурних підрозділів Міністерства оборони України. Це сприятиме покращенню їхніх знань та навичок щодо використання системи та аналізу відкритих даних, що допоможе забезпечити більш ефективний внутрішній аудит та контроль у сфері оборонної галузі.
Цитата
"Якісне та ефективне використання можливостей інформаційно-аналітичної системи YouControl сприятиме підвищенню спроможностей Міністерства оборони України під час моніторингу та оцінки ризиків для надання релевантних висновків щодо контрагентів (пов’язаності сторін, судових справ, фіскальних даних компаній та інформації про борги, фінансові та ринкові потужності контрагента тощо)", - йдеться у повідомленні.
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