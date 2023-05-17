Минобороны начало официально сотрудничать с онлайн-системой YouControl: объяснили цель кооперации

Детали

Сотрудничество между представителями Службы внутреннего аудита Министерства обороны Украины и компанией YouControl предусматривает предоставление доступа к сервисам системы, основанной на открытых данных из более чем 180 источников. Это позволит создать полное досье на каждую компанию и физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) в Украине.

Кроме того, YouControl проведет учебный тренинг и сертификацию представителей Службы внутреннего аудита и других специализированных структурных подразделений Министерства обороны Украины. Это будет способствовать улучшению их знаний и навыков по использованию системы и анализа открытых данных, что поможет обеспечить более эффективный внутренний аудит и контроль в сфере оборонной отрасли.

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"Качественное и эффективное использование возможностей информационно-аналитической системы YouControl будет способствовать повышению возможностей Министерства обороны Украины при мониторинге и оценке рисков для предоставления релевантных выводов относительно контрагентов (связанности сторон, судебных дел, фискальных данных компаний и информации о долгах, финансовых и рыночных мощностей контрагента и т.д.)", - говорится в сообщении.

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