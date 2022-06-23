Міноборони: ситуація на сході складна, українські військові здійснюють там маневрену оборону

Цитата

«Що стосується сходу, то дійсно, це гаряча точка зараз, там тривають запеклі гарячі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу, але ЗСУ зі свого боку завдають ворогу втрат… Ситуація складна, це ніхто не приховує. Зараз Збройні сили України здійснюють маневрену оборону і змінюють певні рубежі», - розповіла Маляр.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ситуація на Луганщині вкрай тяжка – російські окупанти позбирали всі резерви і направили їх на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте-Тошківка.