Минобороны: ситуация на востоке сложная, украинские военные там осуществляют маневренную оборону

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Киев • УНН

 • 179829 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. На востоке Украины ситуация сложная, Вооруженные силы Украины осуществляют там маневренную оборону и изменяют определенные рубежи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире украинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Что касается востока, то действительно, это горячая точка сейчас, там продолжаются ожесточенные горячие бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ со своей стороны наносят врагу потери… Ситуация сложная, это никто не скрывает. Сейчас Вооруженные силы Украины осуществляют маневренную оборону и меняют определенные рубежи", - рассказала Маляр.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ситуация в Луганской области крайне тяжелая – российские оккупанты собрали все резервы и направили их на штурм Северодонецка и направлении Золотое-Тошковка.

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