Росія готується до утилізації власного військового озброєння та боєприпасів

У тексті зазначається, що утилізація озброєння має відбутися до кінця 2020 року.

Так, до 2020 року має бути утилізовано 9,9 тис. од. бронетанкової техніки, 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 7 млн од. стрілецької зброї, понад 150 млн од. боєприпасів, 140 тис. ракет загальновійськового призначення, майже 2 тис. літаків і вертольотів та інших видів озброєння.