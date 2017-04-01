Росія готується до утилізації власного військового озброєння та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міноборони РФ оприлюднило дані про плани та обсяги утилізації озброєння, яке “входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави”. Такі дані розмістили в пояснювальній записці до проекту поправок до указу президента РФ “Про зміну порядку реалізації військового майна, що вивільняється, акціонування і приватизації підприємств військової торгівлі”, передає УНН.
У тексті зазначається, що утилізація озброєння має відбутися до кінця 2020 року.
Так, до 2020 року має бути утилізовано 9,9 тис. од. бронетанкової техніки, 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 7 млн од. стрілецької зброї, понад 150 млн од. боєприпасів, 140 тис. ракет загальновійськового призначення, майже 2 тис. літаків і вертольотів та інших видів озброєння.