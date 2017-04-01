Россия готовится к утилизации собственного военного вооружения и боеприпасов

В тексте отмечается, что утилизация вооружения должно произойти до конца 2020 года.

Так, к 2020 году должно быть утилизировано 9,9 тыс. Ед. бронетанковой техники, 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 7 млн ​​ед. стрелкового оружия, более 150 млн ед. боеприпасов, 140 тыс. ракет общевойскового назначения, почти 2 тыс. самолетов и вертолетов и других видов вооружения.