Міноборони повернули приміщення Дніпровського та Харківського військових госпіталів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У власність Міністерства оборони повернули будівлі та об’єкти військових госпіталів у Дніпрі та Харкові. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
Так, ухвалою Вищого господарського суду України відхилено касаційні скарги та залишено в силі рішення судів Дніпропетровщини та Харківщини щодо повернення з чужого незаконного володіння в державну власність об’єктів нерухомого майна, які належать військово-медичним установам Міноборони.
На підставі цих судових рішень поновлено право Міністерства оборони України на використання військового майна загальною площею 25951,5 кв. м.