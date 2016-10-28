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15 марта, 19:03 • 116199 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139878 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132182 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113829 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106051 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101872 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136417 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132491 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Минобороны вернули помещение Днепровского и Харьковского военных госпиталей

Минобороны вернули помещение Днепровского и Харьковского военных госпиталей

Киев • УНН

 • 7178 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В собственность Министерства обороны вернули здания и объекты военных госпиталей в Днепре и Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Так, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины отклонено кассационные жалобы и оставлено в силе решение судов Днепропетровской и Харьковской о возврате из чужого незаконного владения в государственную собственность объектов недвижимого имущества, принадлежащих военно-медицинским учреждениям Минобороны.

На основании этих судебных решений восстановлено право Министерства обороны Украины на использование военного имущества общей площадью 25951,5 кв. м.

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