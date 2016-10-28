Минобороны вернули помещение Днепровского и Харьковского военных госпиталей

Так, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины отклонено кассационные жалобы и оставлено в силе решение судов Днепропетровской и Харьковской о возврате из чужого незаконного владения в государственную собственность объектов недвижимого имущества, принадлежащих военно-медицинским учреждениям Минобороны.

На основании этих судебных решений восстановлено право Министерства обороны Украины на использование военного имущества общей площадью 25951,5 кв. м.