Минобороны вернули помещение Днепровского и Харьковского военных госпиталей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В собственность Министерства обороны вернули здания и объекты военных госпиталей в Днепре и Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Так, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины отклонено кассационные жалобы и оставлено в силе решение судов Днепропетровской и Харьковской о возврате из чужого незаконного владения в государственную собственность объектов недвижимого имущества, принадлежащих военно-медицинским учреждениям Минобороны.
На основании этих судебных решений восстановлено право Министерства обороны Украины на использование военного имущества общей площадью 25951,5 кв. м.