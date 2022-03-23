Міноборони Німеччини планує поставити Україні 2000 гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міноборони Німеччини хоче поставити Україні ще 2000 реактивних гранатометів із запасів Бундесверу. Про це повідомило в середу агентство DPA з посиланням на власні джерела, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
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Так, за інформацією німецького агентства друку, оборонне відомство вже подало відповідну заяву до Федеральної ради безпеки.
Раніше сьогодні глава МЗС ФРН заявила, що Німеччина поставить Україні більше переносних зенітно-ракетних комплексів "Стріла".
До цього посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував Берлін за відсутність поставок оборонної зброї в Україну на тлі нападу росії.