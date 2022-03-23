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Минобороны Германии планирует поставить Украине 2000 гранатометов

Киев • УНН

 • 88073 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Минобороны Германии хочет поставить Украине еще 2000 реактивных гранатометов из запасов Бундесвера. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на собственные источники, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Минобороны Германии планирует поставить Украине 2000 гранатометов

Детали

Так, по информации немецкого агентства печати, оборонное ведомство уже подало соответствующее заявление в Федеральный совет безопасности.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ заявила, что Германия поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия в Украину на фоне нападения россии.

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