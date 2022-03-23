Минобороны Германии планирует поставить Украине 2000 гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Минобороны Германии хочет поставить Украине еще 2000 реактивных гранатометов из запасов Бундесвера. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на собственные источники, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Так, по информации немецкого агентства печати, оборонное ведомство уже подало соответствующее заявление в Федеральный совет безопасности.
Ранее сегодня глава МИД ФРГ заявила, что Германия поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела".
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия в Украину на фоне нападения россии.