Минобороны Германии планирует поставить Украине 2000 гранатометов

Детали

Так, по информации немецкого агентства печати, оборонное ведомство уже подало соответствующее заявление в Федеральный совет безопасности.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ заявила, что Германия поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия в Украину на фоне нападения россии.