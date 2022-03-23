Германия поставит Украине больше ПЗРК "Стрела" - МИД

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"Другие поставки "Стрелы" уже в пути", — заявил политик в Бундестаге.

Детали

Сообщается, что на данный момент Украина получила от Германии 500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела". Изначально речь шла о 2700 системах.

"Мы являемся одним из крупнейших поставщиков оружия в этой ситуации. Это не то, чем мы гордимся, это то, что мы должны сделать сейчас, чтобы помочь Украине", - сказала Бербок.

Газета Bild ранее сообщала, что теперь Германия хочет поставить Украине почти все из 2700 систем "Стрела", обещанных в начале марта. Об этом договорился Федеральный совет безопасности, сообщает издание со ссылкой на источники.

Напомним

Как писал УНН, ранее сегодня посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия в Украину на фоне нападения россии.