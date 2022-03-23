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Посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оружия

Киев • УНН

 • 119317 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия в Украину на фоне нападения россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оружия

Цитата

“Очень разочаровывает, что федеральное правительство уже три недели не дает никакого ответа на наш список крайне необходимых оборонительных вооружений. Потому что каждый день имеет значение, чтобы спасти жизнь гражданского населения Украины, которое страдает от российского ракетного обстрела”, - сказал Мельник в интервью изданию Bild.

Напомним

В январе 2022 года Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

Однако на третий день российско-украинской войны страна разблокировала поставки оружия и одобрила предоставление Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства.

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