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Німеччина розблокувала поставку зброї для України – ЗМІ

Німеччина розблокувала поставку зброї для України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 129440 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Німеччина на третій день війни Росії проти України розблокувала постачання зброї та схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкової зброї німецького виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.

Цитата

“Берлін схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкової зброї німецького виробництва, скасувавши заборону на відправку летальної зброї в зону конфлікту”, — повідомили dpa джерела в уряді.

Доповнення

Ще в січні Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявляла, Берлін поки що виключає поставки зброї Україні в протистоянні з Росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, наголошував на політиці Берліна не постачати летальну зброю в зони конфлікту.

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