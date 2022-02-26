Німеччина розблокувала поставку зброї для України – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Німеччина на третій день війни Росії проти України розблокувала постачання зброї та схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкової зброї німецького виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.
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“Берлін схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкової зброї німецького виробництва, скасувавши заборону на відправку летальної зброї в зону конфлікту”, — повідомили dpa джерела в уряді.
Доповнення
Ще в січні Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявляла, Берлін поки що виключає поставки зброї Україні в протистоянні з Росією.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, наголошував на політиці Берліна не постачати летальну зброю в зони конфлікту.