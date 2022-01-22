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Шахед-136

Німеччина поки що не буде постачати Києву зброю - міністр оборони

Німеччина поки що не буде постачати Києву зброю - міністр оборони

Київ • УНН

 • 24224 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Берлін поки що виключає поставки зброї Україні в протистоянні з Росією, заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю, через кілька днів після того, як Велика Британія почала постачати Києву протитанкову зброю. Про це інформує УНН з посиланням на Welt am Sonntag.

Цитата

"Я розумію бажання підтримати Україну, і це саме те, що ми вже робимо, – сказала Ламбрехт в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag. - У лютому Україна отримає повний польовий госпіталь разом із необхідною підготовкою, і все це буде співфінансовано Німеччиною на 5,3 мільйона євро (6,01 мільйона доларів)".

Деталі

Але поки що Берлін не готовий постачати Києву зброю, зазначила міністр.

"Ми повинні зробити все для деескалації. Наразі поставки зброї в цьому відношенні не будуть корисними, про це є домовленість в уряді Німеччини", - додала Ламбрехт.

У своїй заяві вона підкреслила слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка заявила, що Німеччина не буде критикувати інші країни за готовність постачати зброю Україні.

"Але я не думаю, що такі поставки можуть перевернути військовий баланс, - заявила Бербок Sueddeutsche Zeitung. - Найпотужніша зброя... для союзників по НАТО, країн-членів ЄС і G7, щоб дати зрозуміти (Росії - ред.), що кожна нова агресія буде мати масові наслідки".

Додамо

Двопартійна група американських сенаторів також пообіцяла Україні зброю, яка може включати ракети, стрілецьку зброю та човни, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення на тлі нарощування російських військ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, однак, наголосив на політиці Берліна не постачати летальну зброю в зони конфлікту.

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