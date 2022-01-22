Германия пока что не будет поставлять Киеву оружие - министр обороны

КИЕВ. 22 января. УНН. Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, через несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.