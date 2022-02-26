Германия разблокировала поставку оружия для Украины - СМИ

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“Берлин одобрил поставки Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства, отменив запрет на отправку летального оружия в зону конфликта”, — сообщили dpa источники в правительстве.

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Еще в январе Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявляла, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией.



Канцлер Германии Олаф Шольц, отмечал политике Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта.