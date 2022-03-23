Посол України в Німеччині розкритикував Берлін за відсутність постачань зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував Берлін за відсутність постачань оборонної зброї до України на тлі нападу росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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“Дуже розчаровує, що федеральний уряд уже три тижні не дає жодної відповіді на наш список украй необхідних оборонних озброєнь. Тому що кожен день має значення, щоб врятувати життя цивільного населення України, яке страждає від російського ракетного обстрілу”, - сказав Мельник в інтерв’ю виданню Bild.
Нагадаємо
У січні 2022 року Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.
Проте на третій день російсько-української війни країна розблокувала постачання зброї та схвалила надання Україні 400 одиниць протитанкової зброї німецького виробництва.