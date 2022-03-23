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Німеччина поставить Україні більше ПЗРК "Стріла" - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Німеччина поставить Україні більше переносних зенітно-ракетних комплексів "Стріла". Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, виступаючи в середу в парламенті країни, пише УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung, яка цитує DPA.

Німеччина поставить Україні більше ПЗРК "Стріла" - МЗС

Цитата

"Інші поставки "Стріли" вже в дорозі", - заявила політик у Бундестазі.

Деталі

Повідомляється, що на даний момент Україна отримала від Німеччини 500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла". Спочатку мова йшла про 2700 систем.

"Ми є одним з найбільших постачальників зброї в цій ситуації. Це не те, чим ми пишаємося, це те, що ми повинні зробити зараз, щоб допомогти Україні", - сказала Бербок.

Газета Bild раніше повідомляла, що тепер Німеччина хоче поставити Україні майже всі з 2700 систем "Стріла", обіцяних на початку березня. Про це домовилася Федеральна рада безпеки, повідомляє видання з посиланням на джерела.

Нагадаємо

Як писав УНН, раніше сьогодні посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував Берлін за відсутність поставок оборонної зброї в Україну на тлі нападу Росії.

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