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Міноборони: двоє бійців в зоні АТО загинули через алкоголь і неправильне поводження зі зброєю

Київ • УНН

 • 7302 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби двоє українських військових загинули та ще двоє були поранені внаслідок небойових дій поблизу Мар’їнки. Про це у вівторок сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Вчора сили АТО зазнали небойових безповоротних втрат. Вчора близько до вечора стався інцидент в районі Мар’їнки в одному з підрозділів ЗСУ, який виконує там бойові завдання. Внаслідок цієї трагедії загинули двоє військовослужбовців і двоє зазнали поранень. У ході з’ясування причин та обставин цієї трагедії, з’ясовано, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв", - повідомив О.Мотузяник.

Крім того він зазначив, що зараз ця трагедія розслідується Нацполіцією України спільно з Військовою службою правопорядку.

Також О.Мотузяник запевнив, що керівництво штабу АТО та Міноборони надає всебічне сприяння розслідуванню цієї справи.

Як повідомляв УНН, на Донбасі п’яний бойовик через суперечку підірвав гранату.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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