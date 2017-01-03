Міноборони: двоє бійців в зоні АТО загинули через алкоголь і неправильне поводження зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби двоє українських військових загинули та ще двоє були поранені внаслідок небойових дій поблизу Мар’їнки. Про це у вівторок сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Вчора сили АТО зазнали небойових безповоротних втрат. Вчора близько до вечора стався інцидент в районі Мар’їнки в одному з підрозділів ЗСУ, який виконує там бойові завдання. Внаслідок цієї трагедії загинули двоє військовослужбовців і двоє зазнали поранень. У ході з’ясування причин та обставин цієї трагедії, з’ясовано, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв", - повідомив О.Мотузяник.
Крім того він зазначив, що зараз ця трагедія розслідується Нацполіцією України спільно з Військовою службою правопорядку.
Також О.Мотузяник запевнив, що керівництво штабу АТО та Міноборони надає всебічне сприяння розслідуванню цієї справи.
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