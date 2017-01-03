Минобороны: двое бойцов в зоне АТО погибли из-за алкоголя и неправильного обращение с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки двое украинских военных погибли и еще двое были ранены в результате небоевых действий вблизи Марьинки. Об этом во вторник сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера силы АТО понесли небоевых безвозвратных потерь. Вчера близко к вечеру произошел инцидент в районе Марьинки в одном из подразделений ВСУ, которое выполняет там боевые задачи. В результате этой трагедии погибли двое военнослужащих и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии, установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкогольных напитков ", - сообщил А.Мотузяник.
Кроме того, он отметил, что сейчас эта трагедия расследуется Нацполициею Украины совместно с Военной службой правопорядка.
Также А.Мотузяник заверил, что руководство штаба АТО и Минобороны оказывает всестороннее содействие расследованию этого дела.
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