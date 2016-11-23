Мінкультури відправить на Донбас 70 тис. примірників україномовних книжок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр культури України Євген Нищук повідомив, що його відомство запланувало передати до Донецької та Луганської областей 70 тис. примірників україномовних книжок. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У 2016 році Державним бюджетом України також передбачені кошти у сумі 40 млн грн. для придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек. Зокрема: на Луганщину та Донечину — буде відправлено майже 70 тис. примірників книжок”, — повідомив міністр.
Як повідомляв УНН, українські козацькі пісні можуть потрапити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.