Мінкультури відправить на Донбас 70 тис. примірників україномовних книжок

“У 2016 році Державним бюджетом України також передбачені кошти у сумі 40 млн грн. для придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек. Зокрема: на Луганщину та Донечину — буде відправлено майже 70 тис. примірників книжок”, — повідомив міністр.

Як повідомляв УНН, українські козацькі пісні можуть потрапити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.