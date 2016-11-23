Минкультуры отправит на Донбасс 70 тыс. экземпляров украиноязычных книг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что его ведомство запланировало передать в Донецкую и Луганскую области 70 тыс. экземпляров украиноязычных книг. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В 2016 году Государственным бюджетом Украины также предусмотрены средства в сумме 40 млн грн. для приобретение украиноязычных книг для пополнения фондов публичных библиотек. В частности: в Донецкую и Луганскую области - будет отправлено почти 70 тыс. экземпляров книг", - сообщил министр.
Как сообщал УНН, украинские казацкие песни могут попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.