Минкультуры отправит на Донбасс 70 тыс. экземпляров украиноязычных книг

"В 2016 году Государственным бюджетом Украины также предусмотрены средства в сумме 40 млн грн. для приобретение украиноязычных книг для пополнения фондов публичных библиотек. В частности: в Донецкую и Луганскую области - будет отправлено почти 70 тыс. экземпляров книг", - сообщил министр.

Как сообщал УНН, украинские казацкие песни могут попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.