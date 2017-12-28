Мінкульт виступив за відправку місії ЮНЕСКО до анексованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Мінкультури виступило з ініціативою організувати моніторингову місію ЮНЕСКО до анексованого Криму для огляду стану пам'яток на території півострова. Про це з посиланням на слова голови відомства Євгена Нищука повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.
З його слів, Мінкультури має документальні підтвердження та фотофіксацію проведенням масштабних незаконних робіт на пам’ятці національного значення "Ханський палац", який внесений від України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році.
"Мінкультури докладає всіх зусиль, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до грубих порушень з боку РФ та організувати моніторингову місію ЮНЕСКО для огляду стану цих об’єктів", - повідомили у міністерстві.
Є.Нищук наголосив, що наразі підготовлена резолюція, яка передбачає звернення і вимогу до уряду РФ про негайне припинення незаконних робіт та порушення прав із захисту культурних надбань світового значення.
Як повідомляв УНН, у МТОТ заявили, що РФ знищує "Ханський палац" у Криму.
Нагадаємо, ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом знищення культурної спадщини Криму.