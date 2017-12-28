Минкульт выступил за отправку миссии ЮНЕСКО в аннексированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированный Крым для осмотра состояния культурного наследия на территории полуострова. Об этом со ссылкой на слова главы ведомства Евгения Нищука сообщает пресс-служба Минкульта, передает УНН.
По его словам, Минкультуры имеет документальные подтверждения и фотофиксацию проведения масштабных незаконных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец", который внесен от Украины в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.
"Минкультуры прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к грубым нарушениям со стороны РФ и организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО для осмотра состояния этих объектов", - сообщили в министерстве.
Е.Нищук отметил, что сейчас подготовлена резолюция, которая предусматривает обращение и требование к правительству РФ о немедленном прекращении незаконных работ и нарушения прав по защите культурных ценностей мирового значения.
Как сообщал УНН, в МВОТ заявили, что РФ уничтожает "Ханский дворец" в Крыму.
Напомним, ГПУ открыла уголовное производство по факту уничтожения культурного наследия Крыма.