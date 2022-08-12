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Мінкульт розробляє законопроект про статус англійської мови в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України розробляє законопроєкт про трансформацію статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає кореспондент УНН.

Мінкульт розробляє законопроект про статус англійської мови в Україні

Цитата

«Україна залишається відокремленою від ЄС та іншого світу в значній мірі мовним бар’єром. Трансформація статусу англійської мови в Україні є тим кроком, який має вирішити цю проблему. Це необхідність і це стратегічний курс України до членства в ЄС. Для того, щоб реалізувати ті виклики та задачі, які мають допомогти українському суспільству опанувати англійську мову та надати їй вищий статус, Міністерство культури та інформаційної політики за відповідним дорученням Прем'єр-міністра України розпочало роботу з підготовки законопроєкту по забезпеченню функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування», – повідомив Карандєєв.

Деталі

Також за ініціативи МКІП наразі створюється міжвідомча робоча групу для того, щоб вивчити, які саме повинні бути впроваджені стандарти та в яку сферу. Окрім законопроєкту розробляються і зміни до інших законодавчих актів.

«У нашому законопроєкті передбачається, що будуть врегульовані взаємовідносини, пов’язані із використанням англійської мови як мови міжнародного спілкування в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу це міжнародні комунікації. Також ми передбачаємо, що будуть внесені зміни до Закону про освіту, Закону про державну службу. Тобто в майбутньому кожен державний службовець чи працівник правоохоронних органів має володіти англійською мовою», – зазначив Карандєєв.

Проте, він додав, що жодне з положень проєкту закону про статус англійської мови не може та не буде тлумачитися як таке, що направлене на звуження використання української мови.

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