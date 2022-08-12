Мінкульт розробляє законопроект про статус англійської мови в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України розробляє законопроєкт про трансформацію статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Україна залишається відокремленою від ЄС та іншого світу в значній мірі мовним бар’єром. Трансформація статусу англійської мови в Україні є тим кроком, який має вирішити цю проблему. Це необхідність і це стратегічний курс України до членства в ЄС. Для того, щоб реалізувати ті виклики та задачі, які мають допомогти українському суспільству опанувати англійську мову та надати їй вищий статус, Міністерство культури та інформаційної політики за відповідним дорученням Прем'єр-міністра України розпочало роботу з підготовки законопроєкту по забезпеченню функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування», – повідомив Карандєєв.
Деталі
Також за ініціативи МКІП наразі створюється міжвідомча робоча групу для того, щоб вивчити, які саме повинні бути впроваджені стандарти та в яку сферу. Окрім законопроєкту розробляються і зміни до інших законодавчих актів.
«У нашому законопроєкті передбачається, що будуть врегульовані взаємовідносини, пов’язані із використанням англійської мови як мови міжнародного спілкування в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу це міжнародні комунікації. Також ми передбачаємо, що будуть внесені зміни до Закону про освіту, Закону про державну службу. Тобто в майбутньому кожен державний службовець чи працівник правоохоронних органів має володіти англійською мовою», – зазначив Карандєєв.
Проте, він додав, що жодне з положень проєкту закону про статус англійської мови не може та не буде тлумачитися як таке, що направлене на звуження використання української мови.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи. Планується, що Коледж Європи в Україні стане не лише фаховою основою європейської політики України як члена ЄС, але й внеском у розвиток європейських інституцій.