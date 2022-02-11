Міністри оборони Британії та Росії провели переговори: Шойгу запевняє у відсутності намірів нападати на Україну

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“Ми детально обговорили проект договору Росії, який вона запропонувала НАТО, і торкнулися низки моментів. Ми також обидва погодилися з важливістю виконання Мінських угод як чіткого шляху вперед. Я ясно висловився про те, які трагічні наслідки може мати будь-яке вторгнення в Україну для всіх людей, як в Україні, так і в Росії, і для безпеки Європи", — заявив Уоллес.

"Ми почули запевнення міністра Шойгу, що вони не будуть вторгатися в Україну. І ми закликали до діалогу як способу вирішення будь-яких проблем, які можуть виникнути у Росії", - сказав міністр.

Також він заявив, що позначив позицію НАТО про право кожної країни вибирати свої оборонні альянси.

Додамо

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс особисто попередила Москву про жорсткі санкції, які повинні бути введені в разі нападу Росії на Україну, під час напружених переговорів, які, за словами глави російської дипломатії, були схожі на розмову "німого з глухим".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.