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Министры обороны Британии и России провели переговоры: Шойгу заверяет в отсутствии намерений нападать на Украину

Киев • УНН

 • 19662 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу заверяет в отсутствии намерений России нападать на Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы подробно обсудили проект договора России, который она предложила НАТО, и коснулись ряда моментов. Мы также оба согласились с важностью выполнения Минских соглашений как четкого пути вперед. Я ясно выразился о том, какие трагические последствия может иметь любое вторжение в Украину для всех людей, как в Украине, так и в России, и для безопасности Европы”, — заявил Уоллес.

“Мы услышали заверения министра Шойгу... что они не будут вторгаться в Украину. И мы призвали к диалогу как способу решения любых проблем, которые могут возникнуть у России”, — сказал министр.

Также он заявил, что обозначил позицию НАТО о праве каждой страны выбирать свои оборонные альянсы.

Добавим

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лично предупредила Москву о жестких санкциях, которые должны быть введены в случае нападения России на Украину, во время напряженных переговоров, которые, по словам главы российской дипломатии, были похожи на разговор “немого с глухим”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины.

Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

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