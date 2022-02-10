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Глава британского МИД лично предупредила РФ о санкциях во время напряженных переговоров в Москве

Глава британского МИД лично предупредила РФ о санкциях во время напряженных переговоров в Москве

Киев • УНН

 • 20745 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лично предупредила Москву о жестких санкциях, которые должны быть введены в случае нападения России на Украину, во время напряженных переговоров, которые, по словам главы российской дипломатии, были похожи на разговор "немого с глухим", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В четверг пакет британских санкций оставался на рассмотрении правительства, что “подорвало” слова Трасс, на фоне того, как она возглавила британские дипломатические усилия по предотвращению потенциального наступления России на Украину, отмечает издание.

“Если произойдет вторжение России в Украину, украинцы будут бороться”, — сказала Трасс в своем выступлении после переговоров.

“Это будет длительный и затяжной конфликт. Великобритания и наши союзники введут жесткие санкции против отдельных лиц и организаций. Соединенные Штаты ясно дали понять, что "Северный поток — 2" не будет реализован”, — указала она.

“Почему я здесь, в Москве, так это потому, что у России есть очень четкий выбор. Они могут идти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО для улучшения европейской безопасности или продолжать путь, который они обозначили, угрожающе накапливая войска на границе”, — сказала она.

Во время пресс-конференции, которую издание охарактеризовало, как “ледяную”, после переговоров Лавров сказал, что обе стороны не нашли точек соприкосновения и что в переговорах не было “ничего секретного, ничего доверительного. Только лозунги, которые выкрикивают с трибун”.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что наш разговор получился как у немого с глухим. Кажется, мы слушаем, но ничего не слышим. Наши подробные разъяснения упали на неподготовленную почву”, — сказал Лавров.

“Это как когда они говорят, что Россия ждет, пока промерзнет земля, чтобы танки могли легко войти в Украину”, — добавил российский министр. "Похоже, что наши британские коллеги сегодня были на подобной почве, от которой отскочили все факты, которые мы им представили”, — отметил он.

Издание отмечает при этом, что поездка является частью "блицоперации" британской дипломатии в России. Так, министр обороны Бен Уоллес должен прибыть в Москву для консультаций с министром обороны России Сергеем Шойгу в пятницу. Между Москвой и Киевом курсируют и другие европейские лидеры и официальные лица. Канцлера Германии Олафа Шольца ждут в Москве на следующей неделе.

При этом издание замечает, что "ожидания от встреч ограничены, поскольку Россия выдвинула максималистские требования к НАТО вывести свои войска из стран-членов и обязаться никогда не брать Украину в альянс". В то же время Россия начала совместные военные учения в Беларуси, продолжила переброску войск по своей территории ближе к украинской границе и объявила о новых военно-морских учениях в Черном море.

В своем выступлении Лавров сказал, что британо-российские отношения достигли "самого низкого уровня за последние годы” и предупредил, что Россия не будет запугана западными угрозами. Он также раскритиковал некоторые западные страны за отзыв неосновного дипперсонала из Украины, публично предположив, что Россия может последовать их примеру, если решит, что Запад готовит провокацию. Россия ранее опровергала сообщения о том, что планирует отозвать своих дипломатов из Украины.

Трасс, как отмечается, похоже, строго придерживалась своих заготовленных замечаний, отвечая на вопросы журналистов, повторяя предупреждение о том, что война будет “катастрофической для народа России и Украины и для европейской безопасности”.

Лавров, в свою очередь, повторил мысль России о том, что ее требования серьезно не воспринимаются Западом.

Когда пресс-конференция закончилась, как сообщается, Лавров быстро ушел, оставив Трасс одну за трибуной. Они должны были продолжить свои переговоры в четверг за рабочим обедом.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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