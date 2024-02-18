Міністр закордонних справ Китаю закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні

На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

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На Мюнхенській конференції у своїй промові міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай активно працює над знаходженням дипломатичного рішення війни, прагнучи досягти мети - прокладання шляху до мирних переговорів та стабілізації ситуації.

Китай невтомно працює над пошуком політичного вирішення кризи – зауважив Ван Ї.

Також міністр закордонних справ Китаю відзначив важливість визнання інтересів безпеки як України, так і рф.

Інтереси безпеки обох країн мають бути визнані – сказав Ван Ї.

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