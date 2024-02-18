Міністр закордонних справ Китаю закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні
Київ • УНН
На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав визнати інтереси безпеки як України, так і рф та знайти політичне вирішення конфлікту в Україні.
На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.
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На Мюнхенській конференції у своїй промові міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай активно працює над знаходженням дипломатичного рішення війни, прагнучи досягти мети - прокладання шляху до мирних переговорів та стабілізації ситуації.
Китай невтомно працює над пошуком політичного вирішення кризи
Також міністр закордонних справ Китаю відзначив важливість визнання інтересів безпеки як України, так і рф.
Інтереси безпеки обох країн мають бути визнані
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