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Міністр закордонних справ Китаю закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні

Міністр закордонних справ Китаю закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні

Київ • УНН

 • 120093 перегляди

На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав визнати інтереси безпеки як України, так і рф та знайти політичне вирішення конфлікту в Україні.

На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав до політичного вирішення конфлікту в Україні. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

На Мюнхенській конференції у своїй промові міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай активно працює над знаходженням дипломатичного рішення війни, прагнучи досягти мети - прокладання шляху до мирних переговорів та стабілізації ситуації.

Китай невтомно працює над пошуком політичного вирішення кризи

– зауважив Ван Ї.

Також міністр закордонних справ Китаю відзначив важливість визнання інтересів безпеки як України, так і рф.

Інтереси безпеки обох країн мають бути визнані 

– сказав Ван Ї.

Додамо

Міністр закордонних справ Китаю уникнув засуджень щодо російської загарбницької війни в Україні.

Китай більше не є джерелом №1 імпорту США, вперше з 2008 року08.02.24, 05:25 • 51750 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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