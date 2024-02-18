Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине

На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал к политическому решению конфликта в Украине. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

На Мюнхенской конференции в своей речи министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай активно работает над нахождением дипломатического решения войны, стремясь достичь цели - прокладывания пути к мирным переговорам и стабилизации ситуации.

Китай неутомимо работает над поиском политического решения кризиса - заметил Ван И.

Также министр иностранных дел Китая отметил важность признания интересов безопасности как Украины, так и рф.

Интересы безопасности обеих стран должны быть признаны - сказал Ван И.

Добавим

Министр иностранных дел Китая избежал осуждений относительно российской захватнической войны в Украине.

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