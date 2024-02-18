Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине
Киев • УНН
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал признать интересы безопасности как Украины, так и рф и найти политическое решение конфликта в Украине.
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал к политическому решению конфликта в Украине. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.
Детали
На Мюнхенской конференции в своей речи министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай активно работает над нахождением дипломатического решения войны, стремясь достичь цели - прокладывания пути к мирным переговорам и стабилизации ситуации.
Китай неутомимо работает над поиском политического решения кризиса
Также министр иностранных дел Китая отметил важность признания интересов безопасности как Украины, так и рф.
Интересы безопасности обеих стран должны быть признаны
Добавим
Министр иностранных дел Китая избежал осуждений относительно российской захватнической войны в Украине.
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года8 февраля 2024, 03:25 • 50178 просмотров
Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал признать интересы безопасности как Украины, так и рф и найти политическое решение конфликта в Украине.
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