Міністр юстиції Болгарії подала у відставку через скандал з купівлею нерухомості

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева оголосила про те, що йде з уряду через скандал з купівлею елітної нерухомості нижче її реальної вартості. Про це повідомляє УНН з посиланням на болгарський телеканал Nova.