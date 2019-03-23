Міністр юстиції Болгарії подала у відставку через скандал з купівлею нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр юстиції Болгарії Цецка Цачева оголосила про те, що йде з уряду через скандал з купівлею елітної нерухомості нижче її реальної вартості. Про це повідомляє УНН з посиланням на болгарський телеканал Nova.
Міністра і інших впливових політиків з правлячої партії ГЕРБ підозрюють у купівлі елітного житла в Софії за підозріло низьку ціну.
Цачева є власницею квартири площею 200 квадратних метрів в престижному районі Софії, придбаної за ціною, значно нижчою за ринкову. Сама Цачева стверджує, що квартиру придбала легально.
Після початку скандалу міністр юстиції закликала генпрокуратуру провести розслідування у справі її квартири в Софії.
Нагадаємо, колишнього президента Сербії і Чорногорії Светозара Маровича засудили до майже трьох років ув’язнення за корупцію.