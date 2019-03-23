Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с покупкой недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева объявила о том, что уходит из правительства из-за скандала с покупкой элитной недвижимости ниже ее реальной стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарский телеканал Nova.
Министра и других влиятельных политиков из правящей партии ГЕРБ подозревают в покупке элитного жилья в Софии за подозрительно низкую цену.
Цачева является владелицей квартиры площадью 200 квадратных метров в престижном районе Софии, приобретенной по цене, значительно ниже рыночной. Сама Цачева утверждает, что квартиру приобрела легально.
После начала скандала министр юстиции призвала генпрокуратуру провести расследование по делу ее квартиры в Софии.
Напомним, бывшего президента Сербии и Черногории Светозара Маровичем приговорили к почти трем годам тюрьмы за коррупцию.