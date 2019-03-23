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Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с покупкой недвижимости

Киев • УНН

 • 6639 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр юстиции Болгарии Цецка Цачева объявила о том, что уходит из правительства из-за скандала с покупкой элитной недвижимости ниже ее реальной стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарский телеканал Nova.

Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за скандала с покупкой недвижимости

Министра и других влиятельных политиков из правящей партии ГЕРБ подозревают в покупке элитного жилья в Софии за подозрительно низкую цену.

Цачева является владелицей квартиры площадью 200 квадратных метров в престижном районе Софии, приобретенной по цене, значительно ниже рыночной. Сама Цачева утверждает, что квартиру приобрела легально.

После начала скандала министр юстиции призвала генпрокуратуру провести расследование по делу ее квартиры в Софии.

Напомним, бывшего президента Сербии и Черногории Светозара Маровичем приговорили к почти трем годам тюрьмы за коррупцию.

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