Міністр транспорту Ємену помер від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Представник Міністерства транспорту в Ємені Закарія аль-Шамі сьогодні пішов з життя у зв’язку з ускладненнями, спричиненими коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Чиновники з Ємену сповістили про смерть Міністра транспорту із адміністрації, яка править з міста Сана. В повідомленні йдеться, що Закарія аль-Шамі помер від COVID-19. Чоловік перебував у лікарняному закладі столиці Ємену. Останніми днями в нього були значні ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією, після чого Шамі пішов із життя.
Зазначено, що разом із Закарієм в лікарні були його колеги, які також підхопили вище згадану інфекцію.
Доповнення
Раніше, ймовірно через COVID-19, помер президент Танзанії Джон Магуфулі.