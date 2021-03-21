Міністр транспорту Ємену помер від COVID-19

Деталі

Чиновники з Ємену сповістили про смерть Міністра транспорту із адміністрації, яка править з міста Сана. В повідомленні йдеться, що Закарія аль-Шамі помер від COVID-19. Чоловік перебував у лікарняному закладі столиці Ємену. Останніми днями в нього були значні ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією, після чого Шамі пішов із життя.

Зазначено, що разом із Закарієм в лікарні були його колеги, які також підхопили вище згадану інфекцію.

Доповнення

Раніше, ймовірно через COVID-19, помер президент Танзанії Джон Магуфулі.