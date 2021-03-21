Министр транспорта Йемена умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Представитель Министерства транспорта в Йемене Закария аль-Шами сегодня ушел из жизни в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Чиновники из Йемена сообщили о смерти Министра транспорта с администрации, правяще из города Сана. В сообщении говорится, что Закария аль-Шами умер от COVID-19. Мужчина находился в лечебном учреждении столицы Йемена. В последние дни у него были значительные осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, после чего Шами ушел из жизни.
Отмечено, что вместе с Закария в больнице были его коллеги, также подхватившие вышеупомянутую инфекцию.
Дополнение
Ранее, вероятно из-за COVID-19, умер президент Танзании Джон Магуфули.