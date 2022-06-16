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Міністр освіти Шкарлет з початку року отримав близько 330 тис. грн зарплати

Міністр освіти Шкарлет з початку року отримав близько 330 тис. грн зарплати

Київ • УНН

 • 446296 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет отримав за п'ять місяців цього року близько 330 тис. грн заробітної плати, що майже на 44 тис. грн більше, ніж торік. Про це журналісту УНН повідомили у МОН у відповідь на запит.

Деталі

З січня по травень 2022 року Сергій Шкарлет отримав 329 634,4 грн заробітної плати.

Так, найбільшу суму виплати міністр отримав у лютому - 69 011,17 грн. У травні - 66 079,58 грн, у березні - 65 700,48 грн, у квітні - 65 040,48 грн, у січні - 63 802,69 грн.

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За 2021 рік Сергій Шкарлет отримав 726 425,68 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року Шкарлет отримав 285 811,2 грн.

Найбільшу суму виплати міністр отримав у грудні - 123 940,27 грн, у березні - 104 604,98 грн, у листопаді 68 254,38 грн. У вересні - 57 992,24 грн, у липні - 53 820,59 грн, у серпні - 51 396,67 грн. Найменшу суму виплати він отримав у лютому - 41 619,77 грн.

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Окрім того, в МОН повідомили, що перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко за п'ять місяців 2022 року отримав 299 316,88 грн заробітної плати.

Найбільшу суму виплати Вітренко отримав у березні - 82 482,62 грн. У квітні - 66 712,79 грн, у лютому - 60 119,28 грн, у травні - 59 254,25 грн, у січні - 30 747,94 грн.

З серпня по грудень 2021 року Вітренко отримав 345 862,07 грн заробітної плати. Найбільшу суму він отримав у грудні - 148 985,0 грн. У листопаді - 64 729,13 грн, у вересні - 58 500,87 грн, у жовтні - 45 223,33 грн, у серпні - 28 423,66 грн.

Доповнення

Кабінет міністрів у лютому визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

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