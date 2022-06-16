Министр образования Шкарлет с начала года получил около 330 тыс. грн зарплаты

КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет получил за пять месяцев этого года около 330 тыс. грн заработной платы, что почти на 44 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в МОН в ответ на запрос.