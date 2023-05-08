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Міністр освіти Сербії пішов у відставку через стрілянину в школі

Міністр освіти Сербії пішов у відставку через стрілянину в школі

Київ • УНН

 • 1113707 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр освіти Сербії Бранко Ружич пішов у відставку через стрілянину в початковій школі минулого тижня, в якій загинули вісім дітей і охоронець, на тлі громадського гніву через це та іншу масову стрілянину лише через день. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Сербія перебуває в жалобі через дві стрілянини у школах.

Підозрювані в обох випадках - 13-річний хлопець і 20-річний чоловік відповідно - перебувають під вартою.

Опозиційні партії, які звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам, закликали прихильників приєднатися до антиурядового маршу в понеділок увечері в Белграді. Серед іншого вони вимагали відставки Ружича.

"Як відповідальна та добре вихована людина, як професіонал у виконанні всіх державних обов’язків досі, а також як батько та як громадянин Сербії, я прийняв раціональне рішення піти у відставку", — сказав Ружич.

Після стрілянини минулого тижня уряд запровадив низку заходів, спрямованих на запобігання насильству в школах і зменшення кількості зброї у цивільних осіб.

Нагадаємо

У Сербії поширене володіння вогнепальною зброєю, де популярні стрільбища, але для володіння вогнепальною зброєю потрібні спеціальні дозволи.

Війни на Балканах у 1990-х роках на тлі кривавого розпаду Югославії також призвели до того, що в регіоні циркулювала велика кількість зброї.

Останній інцидент стався менш ніж через 48 годин після найстрашнішої стрілянини в школі в новітній історії Сербії, коли 13-річний підліток убив дев'ятьох людей, у тому числі вісім однокурсників, у школі в центрі Белграда в середу.

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